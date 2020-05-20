 

Берлин вывел “Северный поток” из-под новой Газовой директивы Евросоюза

20.05.2020, 21:31, Новости дня

Власти Германии приняли решение освободить "Северный поток" от норм Газовой директивы ЕС. Это означает, что идущий из РФ трубопровод продолжит работать на полную мощность. А директива ЕС предполагала, что труба должна быть заполнена российским газом лишь наполовину.

Теперь, как решили в Берлине, правила Евросоюза не будут распространяться на "Северный поток" в течение ближайших 20 лет. Но судьба "Северного потока-2" еще не решена, отмечает телеканал "Россия 24". 20 мая 2020 года суд ЕС отклонил иск компаний-операторов обоих трубопроводов, которые требовали не применять к себе Газовую директиву Евросоюза.

Действие директивы правительства Германии начинается с 12 декабря 2019 года. Отмечается, что газопровод компании Nord Stream AG внес вклад в безопасность поставок и не нанес вреда конкуренции на европейском внутреннем газовом рынке.

"Северный поток" имеет протяженность 1224 километра. Его мощность 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод был введен в строй в ноябре 2011 года. По газопроводу было прокачано более 345 миллиардов кубометров газа.



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