В Подмосковье вновь включили отопление

20.05.2020, 21:31, Новости дня

В Подмосковье в жилых домах и социальных объектах вновь включили отопление. Причиной этого стали холодные погодные условия.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с обращениями жителей поручил региональным энергетикам подать тепло в квартиры. Оно стало поступать во все объекты жилого фонда во всех муниципальных образованиях.

В министерстве энергетики Подмосковья рассказали, что котельным требуется сутки для запуска систем отопления. Твакже понадобится время для наполнения системы, сообщает ТАСС.

Всем службам поручено обеспечить устойчивую работу объектов теплоснабжения населения и социальной сферы. Отопление выключат, как только восстановится теплая погода.

Ранее синоптики призвали жителей столицы готовиться к снегу. Ситуация с погодой должна наладиться к концу мая.