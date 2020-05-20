 

Швейцария захотела отобрать у РФ чемпионат мира по хоккею

20.05.2020, 21:30, Новости дня

Чемпионат мира по хоккею 2023 года, который должна провести Россия, надеется получить Швейцария в связи с решением ВАДА о лишении РФ крупных турниров, информирует Iltalehti.

Швейцария должна была принять ЧМ-2020, который отменен из-за пандемии коронавируса, передает РИА «Новости».

«Если WADA не изменит свое решение, РФ не сможет принять чемпионат мира в 2023 году. IIHF, возможно, не будет против переноса чемпионата мира из РФ в Швейцарию. Однако пока подробно этот вопрос не обсуждался», – сказал вице-президент IIHF Калерво Куммола.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира. Решение пока не вступило в силу – РФ оспорила его в Спортивном арбитражном суде (КАС).



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