YouTube удалил аккаунт «Крыма 24»

20.05.2020, 21:16, Новости дня

Видеохостинг YouTube удалил аккаунты крымского телеканала «Крым 24» и двух русскоязычных информационных агентств Anna News и News-Front.

«Это было сделано после трех лет успешного сотрудничества без предупреждения и объяснения причин. Около 30 тыс. подписчиков и миллионы просмотров, а также ваши лайки и комментарии. Все это пропало по прихоти сотрудников американского видеохостинга», – сообщил телеканал, передает РИА «Новости».

Сейчас СМИ пытаются получить объяснения от службы поддержки YouTube.

Видеосюжеты «Крым 24» намерен восстановить на своем сайте.

«В последнее время от таких спонтанных решений американского гиганта страдают многие российские телеканалы, информационные порталы и блогеры. Примечательно, что видеохостинг «объясняет» это довольно смутной формулировкой «за нарушение условий использования YouTube», при этом компания сама не особо любит соблюдать правила», – отмечает канал.

В ночь на 17 апреля компания Google заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей (ФАН) и связанный с ним аккаунт YouTube, уничтожив десятки тысяч репортажей и документальных фильмов агентства. В Google заявили о «нарушениях правил», не указывая конкретных причин.