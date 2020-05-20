Роспотребнадзор сказал, сколько по времени протекает COVID

20.05.2020, 21:16, Новости дня

Коронавирус в легкой форме протекает около двух недель, в тяжелой – более четырех-пяти недель, сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве рассказали, что длительность течения COVID-19 зависит от того, в какой форме проходит заболевание, и если болезнь протекает в легкой форме, то «продолжительность заболевания составляет около двух недель». Обычно таких пациентов не госпитализируют, говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

При тяжелом течении коронавируса с развитием дыхательной недостаточности, дистресс-синдрома, а также при наличии хронических заболеваний продолжительность болезни может составлять более четырех-пяти недель.

«Окончательно судить о выздоровлении можно только после отрицательных результатах теста ПЦР», – уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин объяснил высокую смертность от коронавируса в Москве.