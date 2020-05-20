 

Анкара заявила об успехе турецких военных в Ливии

20.05.2020, 21:16, Новости дня

Благодаря действиям турецких военных консультантов баланс сил в Ливии изменился, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он отметил, что военные консультанты в том числе организовали подготовку сил Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Акар дал высокую оценку взаимодействию Турции с ПНС, информирует Anadolu.

Газета ВЗГЛЯД накануне писала о тяжелом поражении Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара в Ливии.

В понедельник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали ситуацию в Ливии по телефону.

Напомним, 16 января Эрдоган сообщил об отправке военных в Ливию для поддержки сил ПНС. Сообщалось также, что к Триполи подошли два фрегата ВМС Турции, с которых высадились турецкие военные и бронетехника.



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