Жителя Южно-Сахалинска оштрафовали на 300 тысяч рублей за пост о неэффективной борьбе с коронавирусом

20.05.2020, 21:13, Новости дня

Жителя Южно-Сахалинска оштрафовали на 300 тысяч рублей за пост в социальных сетях о неэффективной борьбе с коронавирусом. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, Южно-Сахалинский городской суд признал мужчину виновным по статье 207.1 УК РФ (“Публичное распространение заведомо ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от обстоятельств, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан”).

27 апреля 2020 года житель областного центра прибыл на Сахалин авиарейсом Бангкок – Шанхай – Южно-Сахалинск. Во время стоянки самолета в аэропорту Южно-Сахалинска мужчина записал на мобильный телефон комментарий о том, что пассажиры были обеспечены средствами индивидуальной защиты лишь по прилету, а действия представителей государственных органов и учреждений обусловлены желанием ввести в заблуждение население.

После этого он распространил видеозапись в одном из мессенджеров. В ходе расследования уголовного дела следователи выяснили, что накануне в аэропорту Бангкока авиакомпания “Аврора” обеспечила всех пассажиров авиарейса средствами индивидуальной защиты, в том числе защитными комбинезонами, проинструктировав о необходимости их использования на протяжении всего полета, отмечают в ведомстве.

Поскольку мужчина полностью признал свою вину и удалил видео со своим заявлением из Сети, суд решил оштрафовать его на 300 тысяч рублей, отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 19 мая, в Сахалинской области выявлены 56 случаев заражения коронавирусом (в том числе 6 новых случаев за минувшие сутки), 29 человек выздоровели.