“Социальный мониторинг” выписал москвичам штрафов на 216 миллионов рублей

20.05.2020, 21:13, Новости дня

Пользователям приложения “Социальный мониторинг” в Москве выписали около 54 тысяч штрафов на более чем 216 миллионов рублей, пишут “Ведомости”, ссылаясь на руководителя Главного контрольного управления Евгения Данчикова.

В системе “Социального мониторинга”, который обязывают устанавливать вместе с предписанием соблюдать карантин, зарегистрировалось уже порядка 60 тысяч человек. Данчиков рассказал, что штрафы получили 30% пользователей. Некоторым москвичам выписали по два-три штрафа.

Как пишет “Коммерсант”, власти Москвы пообещали отменить “все несправедливые штрафы”, выписанные приложением “Социальный мониторинг”.

Ранее в мэрии уже отменили 468 штрафов, выписанных в ночное время.

Приложение “Социальный мониторинг” власти столицы выпустили в конце марта – с его помощью отслеживают соблюдение карантина москвичами не только по геопозиции, но и по отсылаемым несколько раз в день селфи. Предписание оставаться 14 дней в изоляции получают не только больные коронавирусной инфекцией, но также люди с пневмонией, ОРВИ или с симптомами вирусных заболеваний​.

Сразу после запуска приложения его пользователи начали жаловаться на работу софта – из-за багов или не приходящих вовремя уведомлений о необходимости сделать подтверждающий снимок людям начали выписывать автоматические штрафы по 4 тысячи рублей за нарушение режима изоляции.

Москвичка и профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая уже год не может самостоятельно встать с кровати, получила штраф за неустановленное приложение. После сообщений в СМИ власти отменили женщине штраф, однако в тот же день вечером она обнаружила еще один.

В департаменте информационных технологий Москвы отрицали наличие ошибочных штрафов из-за приложения и призвали граждан “внимательно читать документы”, которые они подписывают.

“У нас нет ни одного штрафа, который был бы выписан из-за ошибки приложения. И даже ночные штрафы – это тоже не ошибка: это определенный регламент использования приложения, который был установлен нормативными документами. В документах четко обозначено, что в течение 24 часов им необходимо поставить приложение. Более того, мы дополнительно напоминаем об этом в СМС-сообщениях. Я призываю к тому, чтобы люди, когда подписывали документы, внимательно их читали. Все штрафы, которые есть на данный момент, в основном связаны с неисполнением этого базового действия”, – заявил руководитель департамента Эдуард Лысенко.