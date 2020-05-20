«Авось все забудут»

20.05.2020, 21:10, Разное

Власти Москвы не отреагировали на просьбу Путина допустить волонтеров в приюты для животных.

С конца марта в связи с «режимом повышенной готовности» московским волонтерам запретили посещать приюты для животных. В результате тысячи собак и сотни кошек оказались без должного ухода, что не могло не сказаться на их физическом и психологическом здоровье. В апреле на встрече с общественниками с этой проблемой пообещал разобраться президент Путин. Но ни столичная мэрия, ни префектуры административных округов поручение президента до сих пор не выполнили.

В Москве — 13 муниципальных приютов для безнадзорных животных. По приблизительным оценкам, в них живут около 15 тысяч собак и кошек. Самые большие, так называемые мегаприюты, — в районах Некрасовка и Кожухово. Они представляют собой несколько изолированных между собой секторов, в которых живут больше 2,5 тысячи собак и несколько сотен кошек.

В приютах работают штатные сотрудники, но их очень мало. Согласно регламенту, на одного рабочего должно приходиться 50–60 животных, в реальности же их по 200–250. В обязанности сотрудников входит кормление и базовая уборка вольеров. Приносят хороший корм и консервы, выгуливают, следят за заболеваемостью и занимаются пристройкой собак и кошек в хорошие руки, как правило, волонтеры.

Фото предоставлено Оксаной Дульской

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому из-за пандемии COVID-19 на территории города временно приостанавливались «досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и иные мероприятия с очным присутствием граждан».

К ним приравняли и посещение муниципальных приютов.

Это решение вызвало возмущение со стороны волонтерских и благотворительных организаций. «Мы видим, что в городе активно действуют волонтеры для помощи пожилым и бездомным животным.

Но с животными, находящимися в приютах, поступили жестче всех,

обманув при этом общественность и стремясь «замотать» вопрос, авось все забудут», — жаловались волонтеры в своих обращениях в адрес столичных госорганов (есть в распоряжении «Новой»).

Чиновники обратили на приюты для животных внимание только после огласки проблемы в СМИ. Как сообщал фонд помощи животным «Дарящие надежду», в середине апреля с волонтерами связались сотрудники государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Моя карьера» департамента труда и социальной защиты Москвы, которые предложили создать регламент для посещения приютов, учитывающий нынешние санитарно-эпидемиологические нормы.

Документ (есть в распоряжении «Новой»), который в короткие сроки разработали благотворительные организации и представители приютов, предполагал, что во время посещения волонтер должен быть полностью здоров и не контактировать с людьми из группы риска заражения вирусными заболеваниями, в том числе COVID-19. Он обязан иметь при себе сменную одежду и средства индивидуальной защиты (маски, перчатки и дезинфектор для рук).

Кроме того, волонтер должен соблюдать социальную дистанцию в два метра с постоянными сотрудниками приюта. Находиться среди животных рекомендовалось пять-шесть часов в день. В мегаприютах в один сектор допускались два волонтера, но не больше 15 человек в день. В остальных — из расчета три человека на 450 собак, но не больше десяти волонтеров единовременно. В кошачий блок можно было входить по одному.

«Животные, содержащиеся в московских муниципальных приютах, — неотъемлемая часть нашего города. Они стали заложниками ситуации и остро нуждаются в помощи волонтеров, как и другие жители Москвы, — добавлял фонд «Дарящие надежду» в сопроводительном письме к регламенту. — Уважаемый Сергей Семенович, очень надеемся, что наша просьба будет услышана».

Поначалу волонтерам казалось, что Собянин действительно услышал их крик о помощи.

Через несколько дней после отправки регламента в аппарат мэра фонд получил устное распоряжение о том, чтобы волонтеры подготовили списки для прохода в приюты. Те оперативно собрали сведения и отправили их в объединение «Мосволонтер», который должен был сделать для них цифровые пропуска.

30 апреля за волонтеров вступился президент РФ Владимир Путин. Отвечая на вопросы во время видеоконференции с общественниками, глава государства отметил, что решать проблему необходимо, «исходя из тех правил и тех требований, которые устанавливаются соответствующими специалистами на местах». «Я необходимые сигналы свои коллегам-губернаторам пошлю, — пообещал Путин. — А на месте вы должны будете посмотреть, что конкретно можно будет сделать, а где какие-то запреты еще нужно будет сохранить».

Приют для животных «Зоорассвет» в Москве. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Спустя несколько дней после выступления президента о проблеме публично высказался заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, в тот момент власти Москвы еще только прорабатывали комплекс мер для посещения приютов. «Сложившаяся ситуация показала, что животным не хватает общения с волонтерами», — признавал чиновник.

Но с момента заявления Бирюкова прошло уже больше двух недель, а приюты до сих пор закрыты для посещения волонтеров. Государственные бюджетные учреждения, под чьим контролем находятся приюты, отказываются пускать их без соответствующего приказа вышестоящих органов.

«Никто не хочет брать на себя ответственность, — рассказала «Новой» Оксана Дульская, волонтер приюта в Некрасовке. — Мэрия спихивает ответственность на префектуры, префектуры — на ГБУ, а ГБУ говорит, что без приказа мэра или распоряжения префектуры пускать нас не будет. И понятно почему: в случае чего оно будет крайним».

По словам Оксаны, полтора месяца без общения с волонтерами не могли не сказаться на состоянии животных: «Собаки живут в вольерах размером два на три метра, половина которого занята будкой. В одной клетке — по три-четыре собаки. Из вольеров собак выпускают на две минуты, пока идет уборка. Есть рабочие, которые знают нескольких собак и выводят их на выгульную площадку. Но это единицы, а всего их у нас в приюте 2,5 тысячи. Все они сидят безвылазно в вольерах. Такие условия особенно действуют на собак в возрасте, они находятся в угнетенном состоянии. На молодых, которым нужно сбрасывать энергию, это тоже сказывается. А кошки, знаю от других волонтеров, начинают дичиться.

Животные видят, что мы к ним ходили, а потом вдруг стало пусто. Они не понимают, что происходит».

По сведениям «Новой», полученным от волонтеров из других приютов, уже были случаи, когда собак обнаруживали внутри будок больными. Они были истощены и не могли подойти к корму, у них появились пролежни. Рабочие — преимущественно вахтовые — не знают всех собак и потому не обращают внимания на то, если одна из них не выходит навстречу. А врачам из-за большого количества животных каждый день всех осматривать не удается. Волонтеры говорят, что без надлежащего ухода чаще стали умирать пожилые собаки.

«Новая» направила запрос с просьбой прокомментировать отказ в посещении приютов волонтерами в департамент труда и социальной защиты, а также мэру Москвы Сергею Собянину. На момент публикации материала ответа не было.

Елизавета Кирпанова

корреспондент