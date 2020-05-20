Бразильцам рекомендовали применять гидроксихлорохин при первых симптомах коронавируса

20.05.2020, 21:08, Новости дня

Врачам в Бразилии рекомендовано применять препараты хлорохин и гидроксихлорохин для лечения коронавируса на первых этапах заболевания, соответствующие рекомендации выпустило министерство здравоохранения страны, сообщают латиноамериканские СМИ.

Эти противомалярийные препараты советуют применять вместе с антибиотиками. Однако окончательное решение о приеме этих лекарств принимает пациент и врач, передает «Интерфакс».

Пациенты должны будут подписать документ о том, что они осведомлены о возможных побочных эффектах лечения этими препаратами.

Ранее президента США Дональда Трампа раскритиковали после того, как он сообщил, что принимает гидроксихлорохин для защиты от коронавируса. Позднее президент опубликовал письмо от своего личного врача, в котором говорилось, что американский лидер принимает лекарство по его совету.

Между тем китайские ученые сообщили, что гидроксихлорохин малоэффективен при лечении инфицированных новым коронавирусом пациентов и может вызывать побочные реакции.