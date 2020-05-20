Итальянка выиграла в лотерею картину Пикассо стоимостью 1 млн евро

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20.05.2020, 21:08, Новости дня

Итальянка купила лотерейный билет за 100 евро и стала счастливой обладательницей картины известного художника Пабло Пикассо стоимостью 1 млн евро, информирует радиостанция France Info.

По данным радиостанции, в этом году было продано свыше 51 тыс. билетов, каждый стоимостью 100 евро, однако выигрышным оказался только билет итальянки Клаудии Боргоньо, которая выиграла картину Пикассо «Натюрморт», написанную художником в 1921 году, пишет РИА «Новости».

Уточняется, что акция «Один Пикассо за 100 евро» проводится под руководством НКО «Помогать другим» с целью сбора средств для благотворительных организаций. Так, акция помогла собрать свыше 5 млн евро в пользу организации CARE, занимающейся помощью жителям Африки в обеспечении их водой и образованием.

Последний раз обладателем картины становился 24-летний американец. В 2013 году он выиграл картину Пикассо 1914 года.

Напомним, в конце марта слесарь из Подмосковья выиграл в лотерею 8 млн рублей

Газета ВЗГЛЯД объясняла, как выиграть в лотерею.



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