 

Мнение: Ютуб заблокировал каналы News Front, Anna News и Крым-24

20.05.2020, 20:55, Разное

Ютуб заблокировал каналы News Front, Anna News и Крым-24

Крупнейший видеохостинг в мире присоединился к тотальной блокировке неугодных СМИ. Так в одночасье администрация сайта удалила каналы таких медиа как ANNA News, Крым 24, а также нашего международного агентства.+
Стоит отметить, что удален был и русскоязычный канал News Front, и каналы иностранных редакций. На русскоязычный канал было подписано почти полмиллиона человек. Общее число просмотров составляло порядка полумиллиарда. Создан канал был 26 ноября 2014 года. Сейчас страница канала выглядит так:

На данный момент администрация видеохостинга не разъясняет причин удаления. Тем не менее, этот инцидент вписывается в недавно развернувшуюся кампанию, нацеленную на то, чтобы помешать распространению неугодной информации

Ранее мы уже сообщали о том, что структуры, подконтрольные миллиардеру и «архитектору» цветных революций Джорджу Соросу, совместно с администрацией Facebook развернули масштабную чистку в социальной сети. В конце апреля официальные профили всех иноязычных редакций News Front были удалены без возможности восстановления. Позже в одной из неправительственных организаций Сороса News Front назвали одной из самых больших угроз для прозападной политики.

https://news-front.info/2020/05/20/youtube-prisoedinilsya-k-borbe-s-neugodnymi-smi-kanaly-news-front-udaleny-bez-obyasneniya-prichin/ – цинк

Ничего нового, идет достаточно банальная зачистка информационного поля. С большой долей вероятности, это часть той же кампании, которая проводится структурами Сороса в Facebook.
Хотелось бы увидеть более внятную политику государства к структурам связанным с Соросом, а также Facebook и Youtube.

Источник: Colonel Cassad



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