Прямиком из “нулевых”: Ромео Бекхэм повторил культовые прически отца Дэвида Бекхэма

20.05.2020, 20:54, Разное

17-летний Ромео Бекхэм идет по стопам отца. Он не только серьезно увлекся футболом (Бекхэм-младший играет в юношеской команде), но, как и Дэвид, проявляет интерес к необычным прическам. В начале 2000-х, когда звезда футболиста сияла как никогда, мужины всей планеты следили не только за пасами и голами Дэвида Бекхэма. Не меньший интерес вызывали его стрижка и прически – хвосты, косички, мелирование. Чего только не было! И вот теперь за дело взялся Ромео.

Кстати, за выбритые виски и затылок Ромео в ответе его мама Виктория Бекхэм. Недавно она делилась у себя в Instagram фотографиями из “парикмахерского зала” – его для своих сыновей и мужа она организовала прямо в ванной. К слову, сам Дэвид на карантине тоже экспериментирует со стрижкой. Он обрил голову почти под ноль.

Ромео БекхэмКликните на фото для просмотра галереи

Сейчас уже никого не удивишь тем, что футболисты носят серьги, делают прическу ирокез или косички, разноцветное мелирование и бреются налысо, а в начале 2000-х именно Дэвид Бекхэм был законодателем моды на футбольном поле. Причем менял стрижки и образы так часто, что за ними невозможно было уследить. По самым скромным подсчетам, в период с 2000 по 2008 годы Дэвид попробовал 18 разных причесок.

Ромео Бекхэм Дэвид Бекхэм, 2002 год