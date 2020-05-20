 

Как приготовить ароматную фокаччу: рецепт от Джиджи Хадид

20.05.2020, 20:54, Разное

Джиджи Хадид решила освоить на карантине новый навык – выпечку хлеба. Начала она с итальянского варианта – фокаччи. За подробным рецептом Джиджи обратилась к проекту Bonappetit.com, который на карантине запустил онлайн-гид для улучшения навыков в пекарском деле – Basically Guide to Better Baking. В течение 10 недель создатели обещают выпустить 10 рецептов выпечки, и фокачча – один из них. В заголовке создатели проекта указали, что это “шокирующе легкий” рецепт, а в описании – что с ним справится даже тот, кто никогда не пек хлеба. Джиджи с ними согласна!

Ланч с участием фокаччи в сервировке Джиджи

Ингредиенты:

2 ч.л. дрожжей
2 ч.л. меда
625 г муки
1 ст. л. соли
6 ст. л. оливкового масла
4 ст.л. несоленого сливочного масла
2-4 дольки чеснока

Способ приготовления:

1. Смешайте дрожжи, мед и 2,5 чашки теплой воды, взболтайте венчиком и оставьте на 5 минут – за это время смесь должна немного вспениться или стать молочного цвета.

2. Далее добавьте муку и соль и хорошо размешайте резиновой лопаточкой до состояния теста. Проверьте, чтобы не осталось сухих комочков.

3. В другую миску (которая поместится в ваш холодильник) добавьте оливковое масло и положите в него тесто. Немного “обваляйте” тесто в масле и накройте силиконовой или пластиковой крышкой, уберите в холодильник на срок от 8 часов до суток. За это время тесто должно увеличиться в объеме в два раза. Если же вы спешите, оставьте тесто при комнатной температуре на 3-4 часа.

4. Смажьте сначала сливочным, а затем оливковым маслом противень – размером 13×9, если вы хотите объемную фокаччу, идеальную для сэндвичей, или 18×13, если желаете, чтобы она получилась более тонкой и хрустящей. Далее в миске с помощью двух вилок “заверните” края теста к центру, поворачивая миску по кругу. Переложите получившийся неровный шар из теста на противень, вылейте остатки масла из миски и, не накрывая, оставьте в теплом месте на срок от 1,5 до 4 часов. Тесто должно увеличиться в два раза.

5. Разогрейте духовку до 200 градусов. Пройдитесь по тесту пальцами – как будто нажимаете клавиши на фортепиано, посыпьте ее крупной морской солью и смажьте оливковым маслом. Поместите в духовку на средний уровень и выпекайте до золотистого цвета 20-30 минут.

6. Тем временем в небольшой кастрюле растопите на среднем огне сливочное масло, мелко порубите или выдавите от 2 до 4 долек чеснока и держите на огне до тех пор, пока чеснок слегка не поджарится.

7. Смажьте при помощи силиконовой кисточки готовую фокаччу получившимся чесночным маслом и можете подавать.



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