Умерла актриса Людмила Рошкован

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20.05.2020, 20:53, Новости дня

Основатель Московского драмтеатра «Человек», заслуженный деятель искусств РФ Людмила Рошкован скончалась на 82-м году жизни, сообщили в театре.

Дату и место прощания назовут позже, пояснили в драмтеатре, передает РИА «Новости».

Людмила Рошкован родилась в 1938 году. Она окончила студию Московского театра имени Ленинского комсомола, после – режиссерский факультет Московского института культуры. С 1966 года работала актрисой и режиссером, в 1974 году была назначена на пост художественного руководителя театра «Человек». В нем начинали свою деятельность Роман Козак, Игорь Золотовицкий, Александр Феклистов, Валерий Гаркалин, Дмитрий Брусникин и т.д.

Последние несколько лет Рошкован занимала пост заслуженного президента театра.



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