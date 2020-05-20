Сахалинец публично раскаялся в распространении фейка о коронавирусе

20.05.2020, 20:48, Новости дня

Житель Южно-Сахалинска признал вину в распространении фейка о борьбе с коронавирусом и публично раскаялся, он сообщил об этом главе региона Валерию Лимаренко.

«27 апреля, по возвращении из Бангкока, я находился в самолете в аэропорту Южно-Сахалинска и записал видео, как пассажиры выходят из самолета, а их встречают сотрудники государственных учреждений и органов власти. При этом я прокомментировал, что нас якобы обеспечили защитными костюмами только по прилету в Южно-Сахалинск «для показухи», хотя на самом деле это не так», – цитирует обращение сахалинца сайт регионального правительства.

«В содеянном я раскаялся, содействовал следствию. Настоящим письмом приношу всем сотрудникам государственных учреждений и органов власти извинения за свой поступок. Готов принять иные меры, направленные на восстановление нарушенных в результате моих действий законных интересов общества и государства», – добавил он.

Напомним, в апреле этого года сахалинское правительство провело спецоперацию по возвращению жителей области из Таиланда. На борту самолета находились 90 человек. Всем пассажирам предоставили по два комплекта защитной одежды, которую используют в инфекционных больницах. Люди переодевали костюмы во время пересадки в Шанхае. Оставались в них и по прибытии на остров. Спецодежду разрешили снять лишь после ее дезинфекции.

Было установлено, что один из прилетевших на остров распространил в социальных сетях ролик. В нем он озвучил не соответствующее действительности утверждение о бездействии властей и о необеспечении пассажиров воздушного судна средствами индивидуальной защиты.

Против сахалинца возбудили уголовное дело. Южно-Сахалинский городской суд признал жителя области виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от обстоятельств, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). Мужчине назначено наказание в виде штрафа – 300 тыс. рублей.