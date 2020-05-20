Автомобиль ДПС под Челябинском сбил девушку во время погони за нарушителем

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20.05.2020, 20:48, Новости дня

Патрульный автомобиль в городе Троицк Челябинской области сбил на пешеходном переходе девушку, когда гнался за нарушителем, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Экипажу ДПС межмуниципального отдела «Троицкий» из дежурной части поступило сообщение о том, что в городе замечен нетрезвый водитель за рулем легкового автомобиля, нарушающий правила дорожного движения. Сотрудники ГИБДДД выдвинулись на задержание нарушителя. 

«Около 17.00 (15.00 мск) вблизи дома 82 по ул. Гагарина патрульный автомобиль ДПС, двигаясь с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход, 21-летняя девушка, получила травмы различной степени тяжести», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сотрудники ДПС оказали пострадавшей доврачебную помощь на месте, позже на «скорой» девушку доставили в больницу.

«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данному факту в МО МВД проводится служебная проверка. В случае установления вины инспекторов ДПС, они будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством», – добавляется в сообщении.

Ранее сотрудники ГИБДД в Ростове-на-Дону сбили пешехода, который пересекал дорогу в неположенном месте.



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