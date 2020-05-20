 

Американцы сделали выбор в пользу Байдена в вопросе борьбы с коронавирусом

20.05.2020, 20:48, Новости дня

Избиратели в США в большей степени доверяют бывшему вице-президенту Джо Байдену в вопросе сдерживания пандемии коронавируса, чем нынешнему лидеру Дональду Трампу, следует из опроса компании Morning Consult.

Из данных опроса следует, что 42% опрошенных доверяют Байдену в вопросе сдерживания распространения коронавируса. В середине марта так отвечали 38% жителей США. Трампу в этом вопросе доверяют 35% респондентов – в марте были те же 38%. Еще 23% заявили, что не знают, кому можно больше доверять, передает РИА «Новости».

Опрос проводился онлайн с 15 по 18 мая среди 1994 зарегистрированных избирателей. Погрешность – 2%.

Morning Consult – основанная в 2013 году частная компания, которая специализируется на исследовательских технологиях и онлайн-опросах.

Отметим, что недавно Трампа раскритиковали после того, как он сообщил, что принимает гидроксихлорохин для защиты от коронавируса. Президент США опубликовал письмо от своего личного врача, в котором говорилось, что это его совет.

Китайские ученые однако сообщили, что этот препарат малоэффективен при лечении коронавируса, более того, может вызывать побочные реакции.



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