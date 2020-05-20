Зеленский: В иранской трагедии, кстати, мы тоже победили

20.05.2020, 20:45, Новости дня

Президент Владимир Зеленский назвал признание Ираном ответственности за крушение рейса PS752 авиакомпании МАУ победой Украины. Об этом он заявил в ходе сегодняшней пресс-конференции.

“[Сразу после возвращения из Омана] у нас было созвано заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины – и мы стали заниматься иранской трагедией. В которой, кстати, мы тоже победили. К сожалению, мы потеряли людей. Поэтому, наверное, это не победа для кого-то… Но очень важным было признание иранской стороной, что именно их ракета была направлена в наш самолет”, – сказал Зеленский.

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Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке.

14 апреля 2020 года Radio Farda (иранская служба “Радио Свобода”) сообщило, что Иран предлагает Украине признать “человеческую ошибку” как причину крушения самолета МАУ и отказаться от дальнейших судебных разбирательств в обмен на выплату компенсаций семьям погибших. Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань категорически отверг возможность заключения соглашения с правительством Ирана об отказе от судебного преследования.

В Иране сначала предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит в Украину черные ящики с самолета МАУ. 19 января Резаифар опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать черные ящики в Иране.

Иран обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и французскому Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации, однако эти ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования.

4 февраля Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. 5 марта Иран уведомил Канаду о задержке в дальнейшей работе с самописцами из-за вспышки коронавируса.