Патрушев заявил о коррупции при реализации нацпроектов

20.05.2020, 20:30, Новости дня

В ходе выполнения нацпроектов и федеральных проектов в РФ происходят многочисленные нарушения, в том числе в нацпроектах по жилью, демографии и здравоохранению, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«В ходе мониторинга реализации майского указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах на период до 2024 года» поступает информация, свидетельствующая о негативных тенденциях и многочисленных нарушениях при реализации национальных и федеральных проектов», – передает РИА «Новости» слова Патрушева.

Он добавил, что в основном правонарушения связаны с коррупционными проявлениями, а также с несоблюдением порядка организации госзакупок и оплатой фактически невыполненных или некачественных работ. Также фальсифицируются отчеты.

Нарушения, по его словам, чаще всего допускаются при реализации нацпроектов «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Образование», «Культура», «Здравоохранение».

«Их (нацпроектов и стратегических национальных приоритетов) реализация сегодня осуществляется в более сложной обстановке, вызванной пандемией и установленными ограничениями. Но должен отметить, что это не повод для невыполнения поставленных президентом РФ задач», – передает слова Патрушев ТАСС.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что нацпроекты, напротив, стали еще более востребованными, особенно в том, что касается сохранения жизни и здоровья, а также повышения качества жизни граждан.

«Поэтому важно на всех уровнях власти повысить координацию и эффективность работы по реализации национальных проектов, добиться достижения проектных показателей», – отметил Патрушев.

На совещании он заявил, что важно не допустить к реализации государственных и муниципальных контрактов тех, кто «преследует цели необоснованного получения прибыли», однако не имеет для этого ни производственных мощностей, ни трудовых ресурсов.

«Надо принять превентивные меры, усилить контроль за использованием бюджетных средств и не допустить хищений при реализации национальных проектов», – подчеркнул Патрушев.

Для решения этих задач, сказал он, нужно повысить слаженность и скоординированность действий правоохранительных и контрольно-надзорных органов, региональных властей и местного самоуправления.

Кроме того, он поручил нацелить работу региональных рабочих групп в ПФО по противодействию нарушениям при реализации нацпроектов «на выявление сомнительных финансовых операций, фактов аффилированности хозяйствующих субъектов и заказчиков, а также фактов вовлечения в систему хозяйственных связей фирм-однодневок и всякого рода посредников».

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что какие-то программы по нацпроектам в этом году реализовать не получится, их сдвинут по времени.