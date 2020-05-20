 

Сирийские военные заблокировали проезд американской колонны в Эль-Хасаке

20.05.2020, 20:30, Новости дня

Бойцы сирийской армии заблокировали проезд для колонны армии США в районе города Тель-Тамр провинции Эль-Хасаке, из-за чего американские военные были вынуждены прервать маршрут следования и развернуться, сообщило сирийское государственное агентство САНА.

Американские военные, не вступая в контакт, развернули колонну бронемашин и уехали, пишет РИА «Новости».

Уточняется, что военные из США находятся в провинциях Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зор без законных оснований, сконцентрировавшись вокруг крупных месторождений нефти и газа.

Сообщения о подобных случаях на севере Сирии поступают регулярно. Так, в начале мая в сирийской провинции Эль-Хасеке жители населенных пунктов Дашдашия и Кахира заблокировали проезд колонны с военной техникой армии США, чем заставили американских солдат развернуться.

Также сообщалось, что в феврале в результате столкновения американских военных с местным населением в Эль-Хасеке погиб подросток, еще один человек был ранен. Конфликт предотвратили подоспевшие российские военнослужащие, которые вывели американскую колонну к пункту базирования.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько опасны подобные инциденты.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Власти Кемеровской области запретили жителям выезжать из региона

04.04 / “Провела неделю в постели”. Беременная девушка Джонсона сообщила, что у нее симптомы коронавируса

24.04 / Стало известно о нетипичных симптомах коронавируса

30.03 / На основе данных о поездках россиян создана модель распространения коронавируса

01.04 / В Кремле ответили на вопрос возможном обращении Белоруссии за помощью из-за COVID-19

13.05 / МИД Грузии призвал TikTok уважать территориальную целостность Грузии

07.05 / Потомок коменданта Освенцима отказался прощать своего деда

02.04 / США направят на границу с Мексикой дополнительную группу военных

27.04 / Минздрав Украины назвал условие быстрого снятия карантинных ограничений

23.04 / В день 150-летия Ленина переименовали село в Иркутской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска