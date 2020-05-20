Онищенко оценил необходимость массовой вакцинации от коронавируса

20.05.2020, 20:23, Новости дня

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что массово прививать россиян от коронавируса не надо, эта прививка необходима только группе риска и в случае ее высокой эффективности.

«Я не уверен еще, что нам нужно будет прививать кого-либо», – передает РИА «Новости» его слова.

Врач отметил, что в РФ каждый год проходит вакцинация от гриппа по причине его постоянной мутации.

«Но над вакциной против коронавируса работать надо. Если у него обозначится сезонность, что маловероятно, по моему мнению, конечно, же мы будем прививать группу риска – это поколение старше 65 лет, но для этого вакцина должна быть очень эффективной и малореактогенной, потому что у этих людей сама прививка может вызвать осложнения», – отметил Онищенко.

Также, по его словам, маски для защиты от заражения коронавирусом нужно носить обязательно, особенно в общественных местах.

«Я подтверждаю, что маски носить надо. Да, одно дело, если я буду идти по улице и вокруг меня ни одного человека не будет. Но если я буду подходить к станции метро и на входе я столкнусь с 3-5 людьми, будет ясно, что мы будем в близком контакте. Или я войду в вагон, а там уже будут все места заняты. Мы же не будем там (указывать) людям, что все должны быть в маске? Что, трудно ее надеть? Нет. И вот это должно быть. Другое дело, что мы должны обеспечить эти маски, потому что эти баснословные суммы, которые платят, по 50 рублей (за штуку), это плохо, а эти одноразовые маски два часа работают», – сказал Онищенко.

По его словам, в РФ наблюдается стабилизация эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавируса, однако рост заболевших еще идет. «Конечно же, я с уверенностью могу сказать, что мы с вами сегодня в нашей стране наблюдаем стабилизацию эпидемического процесса, хотя рост идет еще. Сегодня мы должны говорить о большей возможности для людей, которые могли бы приступить к работе», – отметил врач.

Кроме того, нет оснований утверждать, что в Китае идет вторая волна заболевания коронавирусной инфекцией, считает Онищенко. «Вот, сейчас СМИ начали говорить о том, что в Китае снова вернулась вторая якобы волна, и, по-моему, вчера было указано, что где-то 103 миллиона китайцев находятся под наблюдением. Это действительно так, но это вовсе не значит, что там что-то началось», – отметил депутат.

Он также напомнил, что в провинции Цзилинь были зарегистрированы ряд случаев бессимптомного ношения вируса. По его словам, сообщения о второй волне – не больше чем преувеличение журналистов. «Я считаю, что в Китайской народной республике ситуация находится под контролем», – подытожил врач.

Ранее Геннадий Онищенко рассказал о пользе масок для здоровых людей и объяснил, почему масочный режим следует соблюдать не только в транспорте или в магазине, но и на улице.

Кроме того, врач предсказал появление нового коронавируса.