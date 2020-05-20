 

Путин поручил проработать запуск регулярных поставок рыбы с Дальнего Востока по СМП

20.05.2020, 20:23, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин дал поручение проработать идею запуска регулярных поставок рыбной продукции с Дальнего Востока по Северному морскому пути (СМП).

Путин сообщил на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, что этот вопрос следует проработать, отметив, что здесь требуется участие Росатома и РАО «РЖД», передает ТАСС.

«Все равно, там нужно вывозить из портов, обслуживание в портах должно быть соответствующим образом налажено», – добавил глава государства.

Российский лидер сказал, комментируя идею формировать консолидированные заявки от рыбопроизводителей и поставлять их продукцию по северному транспортному коридору, что включит это в число поручений по результатам обсуждения.

Ранее была названа причина снижения цен на рыбу в России.



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