 

Украине пообещали в ближайшие недели перечислить 500 млн евро от ЕС

20.05.2020, 20:23, Новости дня

В ближайшие недели Украина получит второй транш четвертой программы макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере 500 млн евро, это станет возможным после подписания закона о банковской деятельности, сообщили в офисе украинского президента.

«Президент Украины сообщил о подписании в ближайшее время закона о банковской деятельности, который открывает путь к новой программе МВФ. Достигнута договоренность, что в течение следующих недель Украине будет перечислен второй транш предыдущей, четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро», – говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Об этом Владимир Зеленский договорился в ходе телефонных переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В ходе беседы Зеленский также поблагодарил ЕК за пакет поддержки Украины в 190 млн евро для преодоления последствий коронавируса.

«Эти деньги будут направлены на поддержку системы здравоохранения и экономики, помощь уязвимым группам населения, малому и среднему бизнесу, поддержку гражданского общества, судебной реформы, реализацию «Европейской зеленой соглашения», – сообщил президент Украины.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за решение Еврокомиссии начать очередную программу макрофинансовой помощи Украине объемом 1,2 млрд евро.

15 мая сообщалось, что Европарламент одобрил выдачу макрофинансовых кредитов на фоне пандемии на сумму до 3 млрд евро нескольким регионам, в том числе Балканам и Украине, которая получит 1,2 млрд евро.



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