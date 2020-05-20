В Великобритании пандемия COVID-19 может унести тысячи жизней онкологических больных

20.05.2020, 20:19, Разное

Ученые проанализировали данные агентства Общественного здравоохранения Англии (Public Health England), чтобы понять, насколько отсрочка хирургического вмешательства влияет на выживание пациентов с различными видами рака в течение пяти лет. В выборку попали более 94 тысяч историй болезни пациентов с различными видами рака, которые подвергались операции. Методом компьютерного моделирования ученые выяснили, что в случае трехмесячной отсрочки хирургического вмешательства могло погибнуть на 4 755 пациентов больше, чем обычно.

Профессор Института и консультант онкологической клинике Royal Marsden Клэр Тернбулл (Clare Turnbull) заявила, что для некоторых видов рака задержка хирургического вмешательства может оказаться критичной. По ее словам, для людей с раком простаты это не будет иметь большого значения, в то время как для пациентов с раком кишечника или мочевого пузыря отсрочка операции смертельно опасна.

«Если отложить эти операции на три месяца, 10-15% пациентов никогда не выздоровеют. После после шести месяцев отсрочки число неизлечимых случаев увеличится до 25-30%», – заявила профессор. Тренбулл призвала органы здравоохранения искать способы восстановить работу онкологических больниц по диагностике и хирургии, отдавая приоритет лечению тем видам рака, при которых отсрочка операции невозможна.

В марте чиновники здравоохранения Англии заявили о том, что все онкологические больницы должны продолжать делать операции даже в условиях карантина. Тем не менее, многие клиники отложили операции, так как были вынуждены превратить операционные залы в палаты интенсивной терапии для больных с COVID-19. Многие больные отказались от плановой госпитализации из-за боязни заразиться.

Отметим, что похожая ситуация сложилась в России: большинство онкологических центров вынуждены откладывать операции на неопределенный срок из-за карантинных мер. В середине апреля директор НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Алексей Беляев заявил на пресс-конференции, что сейчас центр проводит операции лишь в тех случаях, когда отсрочка хирургического вмешательства может стать «роковой». «Исключили профилактическое направление в амбулаторию, реабилитацию, диспансерное наблюдение за нашими больными, паллиативное лечение», — сообщил Беляев.