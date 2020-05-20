Палата представителей хочет внести изменения в программу кредитования малого бизнеса

20.05.2020, 20:18, Новости дня

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в среду, что палата готовит законопроект, увеличивающий сроки выплат и повторного найма в рамках программы антикризисного кредитования для малого бизнеса

«Эта инициатива увеличивает сроки, когда можно нанять людей обратно, и сроки выплаты кредитов, а также устраняет правило 75/25, которое было деструктивным», – пояснила Пелоси журналистам. В соответствии с нынешними условиями программы, 75 процентов от суммы кредита должно идти на выплату заработной платы и не более 25 – на покрытие других расходов.

«Мы обеспокоены недостатком транспарентности и тем, как администрация реализует некоторые элементы программы. И мы увидели возможность быстро кое-что исправить, чтобы программа работала лучше. Мы не могли оставить это без внимания», – добавила Пелоси.