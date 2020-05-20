 

Россия увеличила экспорт пшеницы

20.05.2020, 20:16, Новости дня

В январе – марте 2020 года экспорт пшеницы и меслина из РФ вырос на 11% относительно аналогичного периода прошлого года – до 7 млн 336,3 тыс. тонн, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

В денежном выражении показатель вырос на 1,9% до 1 млрд 497,1 млн долларов, передает ТАСС.

Экспорт растительного масла за это же время вырос на 35,2% в денежном выражении, до 707,5 млн долларов и 1 млн 8,4 тыс. тонн, что в натуральном выражении на 35,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Также вырос на 10,3% экспорт свежей и мороженой рыбы в январе – марте 2020 года, до 781,1 млн долларов.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в этом году у РФ хорошие виды на урожай, страна полностью обеспечивает себя продовольствием.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о прогнозах по урожаю в 2020 году.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Исследователи работают над производством гепарина в лаборатории

14.04 / Путин: Пик заболеваемости коронавирусом в РФ еще не пройден

10.04 / Число больных коронавирусом в мире превысило 1,5 млн человек

28.04 / Трамп знает о состоянии здоровья Ким Чен Ына

07.04 / Число жертв коронавируса во Франции превысило 10 тыс. человек

22.04 / Собянин предложил ввести цифровые пропуска по всей России: “чтобы мы видели, что за поток, как перемещается”

05.05 / Зеленскому доверяют 57% украинцев – опрос

13.04 / Ученые рассказали, кто больше всего склонен к занятиям творчеством

28.03 / Украина закрыла государственную границу

27.03 / Rammstein опровергла сообщения о коронавирусе у Линдеманна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска