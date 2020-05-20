 

В Москве опровергли нежелание вести диалог с Киевом

20.05.2020, 20:16, Новости дня

Москва не избегает прямого диалога с Киевом, сообщил источник в министерстве иностранных дел России.

«Москва никогда не уклоняется, если есть перспектива договориться», – сказал собеседник РИА «Новости».

Президент Владимир Путин, «исходя из предыдущей практики, никогда не уходил от диалога», подчеркнул он.

«Что касается нового саммита «нормандской четверки», то да, здесь есть условия – выполнение решений предыдущего саммита в Париже и согласование заранее проекта итогового документа. Из семи решений Парижа выполнено, с натяжкой, только одно – обмен удержанными лицами. Поэтому о новой встрече можно говорить только тогда, когда будет прогресс по всем пунктам Парижа. До этого явно еще очень далеко», – отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным поднимал вопрос Крыма, но «Россия не хочет это обсуждать».

До этого Путин заявлял, что надеется договориться с Зеленским об улучшении отношений двух стран.

14 февраля президенты во время телефонного разговора обсудили выполнение договоренностей нормандского саммита и подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четверки».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Патриарх Кирилл призвал россиян не валять дурака

20.04 / В Северной Осетии жители вышли на митинг против самоизоляции и требуют отставки правительства

30.04 / Доктор Мясников призвал досидеть майские праздники дома ради стариков и больных

15.05 / Глава Минобрнауки: новый учебный год вузы начнут как обычно

12.04 / “Репортеры без границ” требуют освободить таджикистанского журналиста, обвиняемого в пропаганде идеологии “Братьев-мусульман”

08.04 / После избиения 81-летнего ученого в Москве началась проверка

06.05 / Плющенко подтвердил переход Трусовой в его тренерскую группу

13.05 / ФБР обвинило Китай в попытке взлома исследующих коронавирус организаций

13.05 / Трамп оценил ущерб «чумы из Китая» в контексте «великой» торговой сделки

15.04 / В московское метро начали пускать по пропускам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска