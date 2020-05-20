Педиатр: Новорожденные защищены от COVID-19 лучше взрослых

20.05.2020, 20:16, Новости дня

Родившихся с новым коронавирусом детей единицы, да и в принципе малыши больше защищены от этого вируса, чем взрослые, сообщил газете ВЗГЛЯД врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков, комментируя случай рождения малыша с COVID-19 в Северной Осетии.

Женщина из Северной Осетии во время беременности заболела коронавирусом нового типа. После рождения младенца также проверили на инфекцию и результат оказался положительным. Минздрав республики сообщает, что на данный момент за мамой с ребенком наблюдают врачи, и их состояние удовлетворительное.

«Сейчас в зависимости от эпидситуации в разных странах процент детей, зараженных коронавирусной инфекцией, составляет от 4 до 7. В количественном плане в РФ сейчас действительно все больше заболевших детей, но в процентном соотношении все равно сохраняется то же, что и везде. У нас сейчас еще больше болеют молодые люди, и то, потому что они более социально активны, чем, например, пожилые. А случай в Северной Осетии – единичный, беспокоиться не о чем. Новорожденные малыши защищены даже больше, чем взрослые. Здесь катастрофы нет», – говорит Тимаков.

Педиатр объясняет, что здоровье детей напрямую зависит от того, какой образ жизни ведут их родители или опекуны, ходят ли они с детьми по общественным местам, как защищаются от вируса и так далее. Большинство случаев их заражения происходит, например, из-за того, что заболевает коронавирусом кто-то из взрослых, а затем близко контактирует с ребенком.

«Соответственно, чтобы подобных случаев стало меньше, нужно просто изолироваться от всех дома, даже если человек считает, что это самая обычная простуда. Здоровье детей сейчас находится исключительно в руках старших, просто нужно соблюдать все необходимые меры», – советует Тимаков.

Также врачи многих стран заметили, что в период распространения коронавируса среди детей резко возросло число случаев болезни Кавасаки (редкое заболевание, встречающееся у детей до 5 лет, при котором наблюдаются такие симптомы, как высокая температура, сыпь, отеки и воспаление, поражающие кожу, глаза, сосуды и сердце).

«Действительно, коронавирус у детей может вызвать синдром Кавасаки. Но эта болезнь может быть спровоцирована абсолютно любой инфекцией у тех, у кого есть предрасположенность к этому синдрому. То есть провокатором может быть и вирус гриппа, и другие инфекции. Просто нужно иметь в виду, что у ребенка есть предрасположенность к этому синдрому, и при малейших каких-то начальных проявлениях сразу же делать профилактику», – советует Тимаков.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили о необходимости срочно изучить случаи многосистемного воспаления, напоминающие некоторыми чертами болезнь Кавасаки и токсичный шоковый синдром у детей с COVID-19.