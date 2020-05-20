 

Двое студентов предстанут перед судом за избиение бомжа

20.05.2020, 20:15, Новости дня

Студенты пойдут под суд за избиение бомжа. В Симферополе завершили расследование уголовного дела против двоих учащихся городского колледжа 17 и 19 лет. Они обвиняются по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц", передает служба информации "Вести.Севастополь".

ЧП произошло ночью 12 сентября 2019 года. Как сообщили представители пресс-службы СК РФ по Республике Крым, студенты в пьяном состоянии возвращались в общежитие. В подземном переходе они встретили мужчину без определенного места жительства, он спал в одном из торговых павильонов. Молодым людям это не понравилось, и без каких-либо причин они начали избивать его ногами и руками.

В тяжелом состоянии с различными травмами пострадавшего госпитализировали. Злоумышленники были задержаны и помещены под стражу. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.

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ГТРК "Севастополь"



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