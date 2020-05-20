“Тамбов” не будет продлевать аренду футболистов Кардозу и Хосонова

20.05.2020, 20:15, Новости дня

Футбольный клуб "Тамбов" планирует расстаться с полузащитниками Мигелом Кардозу и Хетагом Хосоновым. Оба футболиста вернуться в свои клубы после завершения арендных договоров.

Португалец Мигел Кардозу одолжен "Тамбовом" у "Динамо", а Хетаг Хосонов — у ЦСКА. Сроки аренды игроков истекают 31 мая, но связи с паузой в чемпионате они могли быть продлены еще на два месяца. Об этом сообщил ТАСС спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

Хосонов пришел из ЦСКА в январе 2-19 года и сыграл в 10 матчах. Кардозу был арендован у "Динамо" в январе и успел сыграть за новый клуб лишь в одной встрече.