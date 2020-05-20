Наименее пострадавшая отрасль: президент поставил задачи перед представителями АПК

20.05.2020, 20:15, Новости дня

В условиях пандемии коронавируса, осложнивших развитие мировой экономики, РФ важно сохранить ту динамику, с которой работает ее агропромышленный комплекс. Такую задачу поставил сегодня, 20 мая, Владимир Путин. Президент провел совещание, на котором детально разбиралась ситуация в сельском хозяйстве и пищевой индустрии. Ситуация не самая тяжелая: по словам главы государства, ограничения, связанные с пандемией, затронули отрасль гораздо меньше, нежели другие сферы экономики. Тем не менее проблемы есть, и сегодня они стали поводом для принятия целого ряда решений. На что они повлияют и в какой степени коснутся рядовых потребителей?

Еще недавно мало кто мог себе представить, какой рывок совершит российский агропром. Сбор зерновых шесть лет подряд превышает сто миллионов тонн. Но и селу сейчас тоже нужна поддержка.

"В непростых условиях, в которых оказалась российская, мировая экономика, важно сохранить набранную динамику, уверенность наших аграриев в стабильной работе, устойчивость кооперационных связей отрасли. Нужно надежно обеспечить собственный, внутренний рынок и оценить, использовать те возможности, которые открываются сейчас для наших компаний", — сообщил Владимир Путин.

Когда началась пандемия, многие опасались, не опустеют ли полки магазинов и не взлетят ли цены. Но эти прогнозы не сбылись.

"Перебоев с поставками продовольствия ни в одном субъекте нет. При выявлении фактов необоснованного завышения цен и мы, и руководство субъектов обращаемся в ФАС и Генпрокуратуру", — отметил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Среди участников совещания были не только главы регионов и министры. О трудностях рассказывали сами фермеры. Одна из главных проблем — сбыт. Мелким производителям сложно пробиться на прилавки крупных торговых сетей. Помочь могут небольшие рынки.

"Я обращаюсь к руководителям регионов. Фермеры надеются на вашу поддержку, в том числе по организации нестационарной торговли. Ярмарок, других торговых пространств должно быть больше. Должно быть больше пространств, куда можно приехать и продать свою продукцию. Подчеркну, не где-то на отшибе, а в удобных местах и для покупателя, и для продавца", — поручил президент.

Настоящая гордость Дальнего Востока — рыба. Довезти ее до центральной части страны непросто. С Камчатки до Приморского края отправляют траулером, а оттуда по железной дороге. Но во Владивостоке крупному улову не хватает рефрижераторов для хранения, и тогда вырастает цена.

"Решением, на наш взгляд, может быть более активное задействование Северного морского пути для доставки рыбы в центральные районы России. К сожалению, рейсы сохраняют единичный характер", — прокомментировал временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов.

Владимир Путин по вышеназванному вопросу обратился к генеральному директору "Росатома":

— Алексей Евгеньевич, какое ваше мнение?

— У нас будет всего лишь один рубль надбавки на стоимость килограмма рыбы. Мы готовы применить инструменты, которые в два раза, а то и в три раза уменьшат эту ценовую нагрузку.

— Хорошо, давайте проработаем. Там нужно не только ваше участие, там нужно участие РЖД. Все равно надо же вывозить из портов.

Генеральный директор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров отметил, что они с удовольствием примут участие в этой группе.

Специализированные суда "Росатома" — ледоколы морского класса, способные перевозить грузы. Первый экспериментальный рейс из Петропавловска-Камчатского в Петербург состоялся в прошлом году.

Огромные расстояния, но единые для всей агросферы требования к качеству. Отечественные производители удобрений ориентируются на так называемые зеленые стандарты. Как отметил руководитель Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, вся продукция будет отвечать самым большим и самым максимальным европейским, китайским и американским требованиям.

Российские агротехнологии стали принципиально иными и начали приносить деньги в село.

"25,5 миллиарда долларов в прошлом году было экспортировано нашей продукции сельхозназначения за рубеж — просто невероятный показатель. Лет 10-15 назад, наверное, никому в голову не приходило, что такое вообще может быть. Я сам сравнивают это, скажем, с экспортом нашего оружия, техники спецназначения. Там у нас 15 миллиардов, очень хорошая, большая цифра, мы вторые в мире, но, во-первых, в прошлом году все-таки на 1 процент объем нашего экспорта снизился, а объем импорта сельхозпродукции остался на прежнем уровне — это тридцать миллиардов долларов. Мы оружия на столько не закупаем. Я к тому, что здесь нам всем вместе есть над чем работать", — сообщил глава государства.

Эффективный агропром — это еще и современная деревня с хорошими дорогами, интернетом и качественной медициной. Даже многие горожане сейчас, на самоизоляции, задумались о загородном доме и об ипотеке.

"Развитие сельских территорий, не такая большая скученность населения, комфортные условия для жизни на селе, обеспечение новыми рабочими местами сельских жителей — это очень важно", — прокомментировала заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.

Постепенно идет обновление и сельхозтехники. Приоритет у отечественных производителей. Обновить парк техники позволяет программа "Росагролизинга" — льготная ставка в 3 процента, нулевой аванс и даже отсрочка платежей на один год. Благодаря дополнительной господдержке (4,5 миллиарда рублей) аграрии получат деньги, а заводы новые заказы.

"Средства, выделяемые на эти цели, должны оперативно, без задержек доводиться до бизнеса, работать на результат. Я прошу всех уважаемых коллег относиться к этому предельно ответственно", — отметил Владимир Путин.

Урожай зерновых, прогнозирует Минсельхоз, снова вырастет — он может составить почти 120 миллионов тонн.