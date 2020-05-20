Эксперт: Слияние Архангельской области и НАО даст старт реализации крупных проектов в регионе

20.05.2020, 20:08, Новости дня

Для развития любой территории необходимы люди. В НАО народу мало – всего 45 тысяч человек. Вместе с Архангельской областью появятся совсем другие людские ресурсы. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев, комментируя дискуссию об объединении, которая развернулась в этих двух субъектах РФ.

«Создание нового арктического субъекта привлечет внимание федерального центра к такому большому региону, так что идея об объединении очень перспективна», – сказал гендиректор консалтинговой группы Bakster-group Дмитрий Гусев. Для развития будущего региона появится особая правительственная программа, не исключил эксперт, потому что «в развитие маленького региона вкладывать деньги мало кто стремится».

«Проекты, которые планируются на территории нового субъекта, изначально были межрегиональнми. Это, к примеру, порт Индига на берегу Баренцева моря в Ненецком округе, к которому должна пройти железная дорога из Архангельской области. Порт будет работать не только на местных нефтяников, но и на лесопромышленников, которые тоже могут возить свой груз через этот порт, и на разработку Мезенской синеклизы, большой нефтеносной территории, расположенной на границе двух нынешних регионов. Вот почему объединение само по себе даст толчок развитию этого края», – прогнозирует эксперт.

Важно, что слияние Архангельской области с НАО позволит объединить и людские ресурсы. «Для развития любого региона необходимы люди, которые будут добывать нефть, строить дороги. И которые будут учить детей тех, кто строит эти дороги и добывает нефть, которые будут лечить этих людей. В НАО народу мало, там живет всего 45 тысяч человек. А вместе с Архангельской областью получится совершенно другая история», – подчеркнул политолог.

Как пишет портал Dvinanews, в Архангельской области продолжается общественное обсуждение идеи слияния области и соседнего Ненецкого автономного округа. В среду в Архангельске состоялось обсуждение в формате круглого стола с участием более сотни представителей различных объединений, клубов и сообществ. Участники говорили, в частности, о проблемах молодежи и о тех перспективах, которые откроет перед ней создание нового субъекта.

По мнению участников дискуссии, новый регион станет стартап-площадкой для талантливых, активных и креативных людей, появится перспектива создания научно-образовательного центра мирового уровня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио главы НАО Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении создать новый единый субъект Федерации. Если эту инициативу поддержат на референдуме жители обоих субъектов, в РФ появится огромный по площади и протяженности северный регион с гигантским экономическим потенциалом, который станет главным форпостом страны в Арктике.

Сбор мнений и предложений от жителей обоих регионов осуществляется через специально созданные каналы обратной связи. На следующей неделе рабочие группы Архангельской области и Ненецкого автономного округа на совместном заседании обсудят поступившие от жителей предложения и сформируют на их основании итоговый документ, который 29 мая будет передан главам регионов. Далее Цыбульский и Бездудный внесут документ на рассмотрение депутатов. После этого предложение о создании нового региона будет направлено президенту Владимиру Путину, который должен принять решение о проведении референдума.