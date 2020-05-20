 

Минюст Украины выставил на аукцион отобранных за долги хозяев собак

20.05.2020, 20:08, Новости дня

На онлайн-платформе украинского министерства юстиции «Сетам» на продажу выставлены собаки, которых забрали у хозяев за долги.

Так, ближайший аукцион по продаже собаки породы пит-бультерьер должен состояться 22 мая. На продажу вставлен кабель светло-тигрового окраса 2015 года рождения по кличке Тора. К животному прилагается международный ветеринарный паспорт с печатями последних вакцинаций, передают «Украинские новости».

Издание отмечает, что собаку арестовали вместе с имуществом должника еще в 2019. Стартовая цена за животное составляет 112,5 гривен, однако заявку на участие в торгах пока никто не оставил.

Еще один аукцион назначен на 25 мая – продают восточноевропейскую овчарку, конфискованную в марте 2020 года в городе Хмельницкий. Ее стартовая цена – 1 тыс. 300 гривен, однако желающих приобрести питомца также пока нет.

До этого на таком аукционе уже продавали собак, так 4 мая была куплена рыжая овчарка за 500 гривен. 



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