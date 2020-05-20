Зеленский впервые намекнул, что может пойти на второй президентский срок

20.05.2020, 20:00, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский впервые намекнул на то, что может пойти на второй президентский срок.

“Честно говоря, искренне: одного срока не хватит”, чтобы выполнить все, что обещал, заявил Зеленский, отвечая на вопрос журналиста на ежегодной пресс-конференции 20 мая.

На уточняющий вопрос, будет ли он точно баллотироваться на второй президентский срок, Зеленский ответил, что “подумает” об этом.

Телеканал Настоящее Время ведет прямую трансляцию пресс-конференции Зеленского с синхронным переводом на русский язык:

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что не собирается баллотироваться на второй президентский срок, и сказал, что имеет намерение после завершения первого срока “передать ключики от новой Украины” своему преемнику.

По данным опроса украинской социологической группы “Рейтинг”, 16% опрошенных украинцев считают Зеленского лучшим президентом в истории независимой Украины. Зеленский занимает второе место по этому показателю, однако лучшим президентом пока украинцы считают Леонида Кучму, который возглавлял Украину в 1994-2005 годах.