 

На фельдшера “скорой” из Кинешмы завели дело о фейках: он собирал деньги на защитные костюмы для медиков

20.05.2020, 20:00, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахНа Сергея Веселкова, фельдшера станции скорой помощи города Кинешма Ивановской области, полиция завела административное дело по статье о распространении фейковой информации о коронавирусе (часть 9 ст. 13.15 КоАП). Об этом сообщили юристы “Правозащиты Открытки”, которые оказывают Веселову юридическую поддержку.

В протоколе, который полиция составила на Веселкова, сказано, что 25 апреля он обратился с видеообращением в группу российской общественной организации “Открытая Россия”, а его видео впоследствии было широко перепощено в Сети. Фельдшер сообщил о нехватке средств индивидуальной защиты (костюмов, масок и так далее) и собирал деньги на покупку этих средств для своих коллег, сотрудников станции скорой помощи Кинешемской центральной районной больницы. 

После обращения медиков удалось собрать более 97 тысяч рублей: на них активисты “Открытой России” закупили и привезли в Кинешму 70 костюмов и 39 масок-респираторов 3М. 

В интервью Настоящему Времени, которое записывалось 11 мая, Веселков жаловался, что многие жители его города и области до сих пор не осознают опасности COVID-19 и не соблюдают правила, которые “направлены на сокращение передачи вируса”. 

В России уже заведены несколько дел о фейках о коронавирусе. Однако в основном их фигуранты не врачи. Тем не менее Управление Следственного комитета по ЦАО Москвы вызывало на допрос лидера профсоюза “Альянс врачей” Анастасию Васильеву, которая занимается доставкой защитных средств в отдаленные российские больницы. Ее также проверяли по статье о фейках за информацию о нехватке защитных средств в больницах. Кремль 20 апреля признал нехватку ИВЛ и средств защиты от коронавируса в некоторых регионах России. 

В середине апреля врач психиатрической больницы №2 в поселке Новый Краснодарского края Владимир Шелковый рассказал Настоящему Времени, что руководство экономит на средствах индивидуальной защиты для врачей больницы, подвергая их опасности. 

“Экономия приводит к нарушениям, – объяснял врач. – Ту же самую спецодежду, что мы покупаем сами, мы сами же стираем дома. В условиях распространения инфекции выносить что-то из больницы нельзя. Должны стирать на месте. Стирать нечего, потому что спецодежду нам не выдают”.

Через день после интервью Настоящему Времени врач был уволен. 

 



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