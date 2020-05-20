В Мосгорсуд подали грозящий блокировкой YouTube иск

20.05.2020, 19:53, Новости дня

Компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget обратилась в Мосгорсуд с требованием заблокировать YouTube в России.

Гендиректор и учредитель компании Светлана Симоненко заявила, что некоторые каналы на YouTube предлагают соискателям «обмануть будущих работодателей и пройти тесты за них», в том числе размещая разработанные Ontarget тесты, передает «Коммерсант».

Это второй иск компании против Google (является собственником YouTube). В 2018 году суд уже обязал корпорацию удалить спорный контент.

Согласно антипиратскому законодательству, это второе нарушение, поэтому видеосервису может грозить вечная блокировка. Суд рассмотрит дело в июне.

Ранее YouTube удалил аккаунты крымского телеканала «Крым 24» и двух русскоязычных информационных агентств Anna News и News-Front.