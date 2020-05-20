Врачи из ведущих медцентров РФ прибыли в Дагестан

20.05.2020, 19:48, Новости дня

В Дагестан прибыла группа врачей в составе шести человек из Минздрава России. В ходе встречи с министром регионального здравоохранения Джамалудином Гаджиибрагимовым был разработан план действий, направленный на борьбу с коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

«Специалисты разных профилей – инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, организаторы здравоохранения, с большим опытом работы в очагах и вспышках инфекций, окажут организационную, лечебную и консультативную помощь сразу по нескольким направлениям. В частности, консультирование сложных пациентов, которое является продолжением работы по дистанционным консультациям дагестанских врачей с федеральными центрами. В первую очередь приезжие медики совместно с дагестанскими коллегами посетят медучреждения Дербента», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

«В нашу группу, которая прибыла в Дагестан входят представители федеральный центров, которые проводят дистанционные консультации врачей и пациентов. То есть это те специалисты, с которыми ваши врачи итак тесно взаимодействуют. Но в связи со сложившейся ситуации нас направили для очной работы. По итогам совещания мы делимся на бригады и будем работать по районам, будем на местах консультировать больных и врачей, проводить обучающие мероприятия для специалистов именно в районах», – сказал заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Тестов.

Он отметил, что хорошо знаком с медорганизациями Дагестана, так как приезжает туда за месяц уже в третий раз.

«Могу сказать, на примере центра инфекционных болезней, что работа неплохо организована, работают высококлассные специалисты и очень хороший уровень оказания медицинской помощи, в том числе реанимационной. Наиболее сложная ситуация в районах, куда мы и отправимся в первую очередь», – добавил он.

«Минздрав Дагестана и ранее сотрудничал с дистанционными центрами и сегодня – это продолжение проводимой работы, только уже в очной форме. Специалисты планируют выезжать в города и районы, где наиболее востребована их помощь для оказания организационной, лечебной и консультативной помощи сразу по нескольким направлениям. Выезжать в основном будут в тандеме инфекционист и анестезиолог-реаниматолог. В субботу мы проведем совещание в режиме ВКС со всеми медицинскими организациями, и приезжие специалисты смогут ответить на вопросы коллег», – отметил Гаджиибрагимов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить оказание финансовой поддержки Дагестану для борьбы с коронавирусом.

Кроме того, МЧС направило в Дагестан группировку специалистов и техники для проведения санобработки социальных объектов республики.

В понедельник Путин поручил Минздраву подготовить план по борьбе с коронавирусом в Дагестане. Президент заявил, что ситуация требует неотложных мер.