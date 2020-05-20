 

В Московской области возобновили подачу тепла в квартиры

20.05.2020, 19:48, Новости дня

Подача тепла возобновлена во всех муниципальных образованиях Московской области – как в квартиры, так и в социальные объекты, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Подмосковья.

«В связи с холодными погодными условиями, ставшими причиной обращения жителей в администрации муниципалитетов, губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев поручил региональным энергетикам подать тепло в квартиры, возобновить работу централизованных систем отопления. Тепло снова начало поступать в 100 % жилого фонда во всех муниципальных образованиях», – передает сообщение ведомства ТАСС.

Отмечается, что в некоторых муниципалитетах области тепло подано только в некоторые объекты социальной сферы – больницы и детские сады – и отдельные многоквартирные дома, однако позже отопление вернется во все дома и квартиры.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что из-за холодной погоды в столице стоит вернуть отопление в больницы и поликлиники.

В московском регионе в среду прошел град и ливень, кроме того, москвичам пообещали снег и в целом аномально холодную погоду.



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