Мнение: Во Флориде разбился F-35A

20.05.2020, 19:43, Разное

Вторая авиакатастрофа за 5 дней на авиабазе Эглин во Флориде. Вслед за F-22 Raptor, сегодня там разбился F-35A

Машина разбилась во время тренировочного полета перед самым заходом на посадку Пилот успел катапультироваться и выжил.

Стоимость новых машин такого типа заказываемых Пентгоном – около 80 млн. долларов https://www.defensenews.com/air/2019/10/29/in-newly-inked-deal-f-35-prices-fall-to-78-million-a-copy/.

Это уже далеко не первая странная авария этого самолета, который на всем протяжении своей истории отмечался различными техническими недоработками и проблемами.