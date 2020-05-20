 

Даутцен Крез создала коллекцию купальников из пластика и мусора Мирового океана

20.05.2020, 19:40, Разное

Топ-модель Даутцен Крез и нидерландский бренд Hunkemoller представили свою финальную коллаборацию, выпустив эко-коллекцию купальников Doutzen Swim из переработанного пластика в поддержку Мирового океана.

Я всегда была неравнодушна к проблемам экологии. В прошлом году мы с Hunkemoller поддержали фонд Knotmy Planet, а в этом решили обратить внимание на проблему загрязнения Мирового океана, поэтому при создании моделей купальников капсулы Doutzen Swim было использовано технологичное волокно REPREVE, произведенное из переработанных пластиковых бутылок, собранных у береговой линии,- говорит Даутцен, отмечая, что коллекция получилась очень женственной и притягательной:

Сексуальная коллекция, эффектные модели, в которых можно и загорать у бассейна, и пойти в коктейль-бар с подругами. Мы хотим показать, что вещи из переработанных материалов могут быть модными, а мода – безопасной для природы.

В лукбуке Крез по традиции снялась лично – фотосессия проходила в Мексике. Она представила купальники “пландж” с глубоким вырезом, топы-бандо, бикини, украшенные золотистыми цепочками, модели трусов с высокой линией бедра и танкини в технике плетения “кроше”. Дополнить пляжный образ Даутцен предложила белым кафтаном в ориентальном стиле, платьем-макси или летящей туникой. Помимо этого, в коллекции представлена серия аксессуаров и пляжной обуви: модели сланцев, плетеные сумки из рафии, парео с принтами “трайбл”, украшения с ракушками-каури и широкополые шляпы.



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