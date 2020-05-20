Как живут Меган Маркл и принц Гарри в Лос-Анджелесе: фотографии интерьеров их особняка

20.05.2020, 19:40, Разное

Чуть меньше двух недель назад СМИ удалось рассекретить место проживания Меган Маркл и принца Гарри с сыном Арчи в Лос-Анджелесе: по данным Daily Mail, герцогская чета временно обосновалась в особняке известного голливудского продюсера Тайлера Перри в Беверли-Хиллз. Но так как Тайлер строил этот дом “сам” – в 2004 году он выкупил пустой участок земли за 4,3 миллиона долларов – то фотографий интерьеров в распоряжении журналистов не было… пока они не пролистали его Instagram-страницу до тех времен, когда продюсер сам проживал в этом доме. Так что теперь мы можем посмотреть, как выглядят – пусть и временные – гостиная, детская, кухня, рабочий кабинет, ванная, бассейн и двор Меган и Гарри.

Тайлер Перри в гостиной Концерт Стиви Уандера в гостиной Тайлера

Напомним, этот дом оценивается в 18 миллионов долларов. Территория поместья занимает почти 9 гектаров. Оно находится на холме, в закрытом и охраняемом поселке, вдали от других особняков и скрыто от любопытных глаз густой растительностью. Оценить степень приватности можно на снимке ниже. В самом доме площадью 2230 квадратных метров имеется 8 спален и 12 ванных комнат.

Были ли знакомы с Тайлером герцог и герцогиня Сассекские раньше – доподлинно неизвестно, но точный факт – Тайлер дружит с Опрой Уинфри, а она поддерживает хорошие отношения с Меган, так что не исключено, что именно телеведущая помогла паре найти себе временное пристанище. Опра Уинфри в гостях у Тайлера Перри