 

Как живут Меган Маркл и принц Гарри в Лос-Анджелесе: фотографии интерьеров их особняка

20.05.2020, 19:40, Разное

Чуть меньше двух недель назад СМИ удалось рассекретить место проживания Меган Маркл и принца Гарри с сыном Арчи в Лос-Анджелесе: по данным Daily Mail, герцогская чета временно обосновалась в особняке известного голливудского продюсера Тайлера Перри в Беверли-Хиллз. Но так как Тайлер строил этот дом “сам” – в 2004 году он выкупил пустой участок земли за 4,3 миллиона долларов – то фотографий интерьеров в распоряжении журналистов не было… пока они не пролистали его Instagram-страницу до тех времен, когда продюсер сам проживал в этом доме. Так что теперь мы можем посмотреть, как выглядят – пусть и временные – гостиная, детская, кухня, рабочий кабинет, ванная, бассейн и двор Меган и Гарри.

Тайлер Перри в гостинойКонцерт Стиви Уандера в гостиной Тайлера

Напомним, этот дом оценивается в 18 миллионов долларов. Территория поместья занимает почти 9 гектаров. Оно находится на холме, в закрытом и охраняемом поселке, вдали от других особняков и скрыто от любопытных глаз густой растительностью. Оценить степень приватности можно на снимке ниже. В самом доме площадью 2230 квадратных метров имеется 8 спален и 12 ванных комнат. 

Были ли знакомы с Тайлером герцог и герцогиня Сассекские раньше – доподлинно неизвестно, но точный факт – Тайлер дружит с Опрой Уинфри, а она поддерживает хорошие отношения с Меган, так что не исключено, что именно телеведущая помогла паре найти себе временное пристанище. Опра Уинфри в гостях у Тайлера Перри



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Дочь певицы Саши Зверевой избили до потери сознания

14.05 / Мнение: «Поражение России», газовая война и наказание Китая

29.04 / Ученые: Личинки круглых червей подавляют симптомы аллергической астмы

06.05 / Лечение рака теперь реже приводит к болезням сердца

10.04 / Богатые тоже плачут: Ким Кардашьян записывала урок по макияжу, но получилась исповедь уставшей от детей на карантине матери

13.04 / Шнуров спел песню о своем дне рождения во время карантина

01.05 / Доктор Малышева дала советы по сохранению психического здоровья и пожаловалась на сильный кашель

03.05 / Стало известно, какой свой снимок Меган Маркл и принц Гарри любят больше всего

20.04 / Личное: Плакала от шока, он плакал от счастья

26.03 / Какие лекарства нужно иметь дома для защиты от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска