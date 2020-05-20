NZZ – новая эра в геополитике — Китай стал для немцев так же важен, как США

20.05.2020, 19:35, Новости дня

Хорошие отношения с Китаем стали для немцев не менее важны, чем хорошие отношения с США, пишет Neue Zürcher Zeitung. Результаты последнего опроса населения Германии показали, что общество в этом плане разделилось надвое. Это говорит о резком спаде трансатлантической сплочённости и начале новой эры в геополитике, отмечает швейцарская газета.



Reuters

Сплочённость трансатлантического партнёрства стремительно уменьшается, пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung. Хорошие отношения с Китаем для немцев сейчас практически так же важны, как хорошие отношения с США.

Как отмечает издание, за последние годы жалобы на состояние трансатлантических отношений в Германии стали обычным делом, причём большинство немецких комментаторов возлагают ответственность на ухудшение ситуации на Дональда Трампа, «нелюбимого американского президента». Подъём Китая, продолжающийся параллельно президентскому сроку Трампа, усиливает впечатление начала новой эры в геополитике, пишет швейцарская газета.

Между тем, население Германии оценивает ситуацию неоднозначно, что показывают результаты опроса, проведённого гамбургским Фондом Кёрбера. Выяснилось, что 36% опрошенных немцев считают, что для Германии важнее хорошие отношения с Китаем, чем с США. При этом всего 37% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Это означает, что немцы заняли в отношении Пекина и Вашингтона позицию, которую можно назвать «равноудалённой», подчёркивает издание.

С точки зрения убеждённых сторонников трансатлантических отношений, такие результаты свидетельствуют о резком ухудшении: в сентябре 2019 года, когда фонд проводил точно такой же опрос, ответы разделились на 50% к 24% в пользу США. Особенно стремительно понимание значимости германо-американских отношений исчезает у молодёжи: в возрастной группе от 18 до 34 лет целых 46% опрошенных посчитали, что важнее установить хорошие отношения с Китаем, чем с США, и только 35% заявили об обратном.

Несмотря на то что пандемия коронавируса началась в Китае, репутация КНР пострадала из-за кризиса меньше, чем имидж США: 73% опрошенных сказали, что их мнение об Америке ухудшилось, тогда как хуже относиться к Китаю на фоне пандемии стали лишь 36% немцев. При этом четверть опрошенных, напротив, улучшила своё мнение о Китае после начала эпидемии.

Вопрос о международном сотрудничестве также дал среди немцев противоречивые результаты, сообщается в статье. Почти три четверти населения считают, что Германия должна активнее участвовать в решении мировых проблем, чем экономически слабые страны, и при необходимости отодвигать национальные интересы на второй план. Однако чем конкретнее становятся заданные немцам вопросы, тем более явно проявляется их сдержанность в отношении инициатив с участием многих государств — ввод «коронавирусных облигаций» на уровне ЕС неприемлем для шести из десяти опрошенных.

Схожая картина вырисовывается и в том, что касается глобализации, продолжает издание. Более половины немцев придерживаются мнения, что она положительно сказывается как на их стране, так и на них лично. В то же время, 85% под впечатлением от пандемии заявили, что было бы неплохо вернуть производство жизненно необходимых товаров на территорию Германии.

Согласно результатам опросов, к ЕС немцы относятся с некоторым скепсисом. В вопросах борьбы с пандемией 31% больше доверяют национальным правительствам. ЕС здесь набрал всего лишь 8%. Кроме того, 38% опрошенных признались, что их мнение о ЕС ухудшилось в ходе борьбы с пандемией, и лишь 33% стали относиться к Евросоюзу лучше, чем раньше. Между тем, почти 80% немцев выступают за то, чтобы снова отменить нынешние пограничные контроли между странами ЕС после окончания пандемии.

Тезис о том, что после кризиса мало что останется, как прежде, в результатах опроса подтверждения не нашёл. С точки зрения относительного большинства участников исследования, на данный момент изменения климата всё ещё остаются самой существенной глобальной проблемой, хотя такой позиции придерживаются только 33% немцев (в 2019 году их было 53%). На втором месте с 25% голосов среди проблем названы «глобальные кризисы здоровья» — проблема, которая год назад вообще не появлялась в этом списке, отмечает Neue Zürcher Zeitung.