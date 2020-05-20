 

Коронавирус в Италии. За сутки заболели меньше 700 человек, выздоровели почти 3 тыс.

20.05.2020, 19:30, Новости дня

В Италии за последние 24 часа от коронавирусной инфекции скончалось 161 человек (на одного меньше, чем сутками ранее). Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, опубликованные 20 мая.

Общее количество жертв эпидемии, таким образом, достигло 32 330 человек.

За последние сутки вылечилось 2881 пациентов, общее число выздоровевших достигло 132 282.

Продолжает болеть 62 752 человек (-2377). В терапевтических отделениях лечение проходит 9624 пациент (-367), в отделениях интенсивной терапии – 676 (-40). Еще 52 452 человека лечатся в домашних условиях (-1970).

Общее количество подтвержденных случаев заражения (с учетом умерших и выздоровевших) составляет 227 364 (+665).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,93 млн человек, из них более 324 тыс. умерли, 1,7 млн выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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