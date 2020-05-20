Порошенко о “пленках Деркача”: К этой спецоперации причастен Офис президента
20.05.2020, 19:30, Новости дня
Пятый президент Украины Петр Порошенко обвинил Офис президента в причастности к обнародованию фрагментов его разговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Об этом он сказал 20 мая в видеообращении, которое разместил на своей странице в Facebook.
Он обратил внимание, что скандал упомянул на пресс-конференции нынешний глава государства Владимир Зеленский.
“Еще вчера я считал, что действия пророссийских маргиналов не стоят слишком большого внимания. Однако, сегодняшняя пресс-конференция породила обоснованные подозрения, что к этой спецоперации причастен Офис президента Украины. Это сейчас между высшим руководством США и Украины практически нет общения. У меня были регулярные встречи с обоими президентами – предыдущим и действующим – и десятки контактов с Байденом. Аудиофайлы, которые вчера демонстрировал выпускник Высшей школы КГБ имени Дзержинского в Москве [внефракционный нардеп Андрей Деркач], – сфабрикованы. Но сырье они могли получить, в частности, в Офисе действующего президента”, – заявил пятый президент.
Другими выгодоприобретателями и “информационными спонсорами” скандала он считает бизнесмена Игоря Коломойского и “три пророссийских телеканала”. Главной целью обнародования записей экс-президент считает разрушение отношений между Украиной и Штатами.
“Обеспечение двухпартийной поддержки было основой моей стратегии в отношениях с США. Разрушить такую поддержку на фоне непредсказуемого результата выборов [президента США 2020 года] означает существенно ослабить Украину в нашем противодействии гораздо более сильному противнику. Пророссийские провокаторы стремятся оставить нас один на один с Кремлем. И даже не маскируются”, – возмутился Порошенко.
По его словам, речь о “прописных истинах геополитики и дипломатии, которые дилетанты не в состоянии усвоить даже за год активной практики”.
“Надеюсь, что президент поймет эти очевидные вещи. Это обращение в значительной степени адресовано и ему. Как совет, к которому у него есть возможность прислушаться”, – подытожил Порошенко.
П’ята колона Кремля розпочала масштабну спецоперацію проти України – Петро Порошенко
П’ята колона Кремля розпочала масштабну спецоперацію проти України. Через втягування у передвиборчу боротьбу в Америці вони намагаються підірвати двопартійну підтримку України Сполученими Штатами. Як відомо, ця підтримка ґрунтується на консенсусі, – згоді і республіканців, і демократів максимально сприяти Україні у боротьбі із російською агресією і в наших намірах приєднатися до НАТО.Джо Байден – друг і союзник України. Ми маємо бути вдячні Байдену за ту роль, яку він відіграв як віцепрезидент в адміністрації Обами. Ми не втручалися у кампанію 2016 року. Після неї, незважаючи на протидію Москви, не допустили паузи у стосунках, налагодили діалог із новою адміністрацією. Президентові Трампу ми теж вдячні і за «Джевеліни», і за санкції, і у тому числі, за «Північний потік-2» та інші дружні приклади солідарності з Україною.Забезпечення двопартійної підтримки було основою моєї стратегії у стосунках із США. Зруйнувати таку підтримку на фоні непередбачуваного результату виборів означає істотно послабити Україну у нашій протидії набагато сильнішому ворогу. Проросійськіпровокатори прагнуть залишити нас сам-на-сам із Кремлем. І навіть не маскуються. Головними інформаційними спонсорами провокації стали три проросійських канали, а також медіа-ресурси олігарха, який знаходиться під слідством Федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів США. Геополітичну програму Коломойський оприлюднив у «New York Times» кілька місяців тому: відмовитися від орієнтації на Захід та повернутися під Москву. Ще вчора я вважав, що дії проросійських маргіналів не варті надто великої уваги. Однак, сьогоднішня пресконференція породила обґрунтовану підозру, що до цієї спецоперації причетний Офіс Президента України.Це зараз між вищим керівництвом США та Україною практично нема спілкування. У мене були регулярні зустрічі з обома президентами – попереднім та чинним і десятки контактів із Байденом. Аудіофайли, які вчора демонстрував випускник Вищої школи КДБ ім. Дзержинського у Москві, – сфабриковані. Але сировину вони могли здобути, зокрема, в Офісі чинного Президента. СБУ має розслідувати, хто це зробив. З чиєї санкції? Кому це вигідно? Бо все це вилилося у спецоперацію проти стратегічних стосунків України з Америкою, ключовим нашим партнером, здатним стримувати Росію. На жаль, є прописні істини геополітики та дипломатії, які дилетанти не в змозі засвоїти навіть за рік активної практики.Міжнародне становище України за рік значно погіршилося. Створена нашою командою коаліція на підтримку України практично не функціонує. Україна ще до коронавірусу випала із пріоритетів світових держав. Сформульований нами принцип «нічого про Україну без України», якого раніше дотримувалися усі наші партнери, тепер порушується. Інтеграція до ЄС та НАТО залишається лише на папері. Усі ці зміни на руку лише Росії. Як і нова атака на стратегічне партнерство між Україною та США.Сподіваюся, що президент зрозуміє ці очевидні речі. Це звернення значною мірою адресоване і йому. Як порада, до якої у нього є можливість дослухатися. Я у свою чергу задію усі свої контакти, у тому числі, і в Америці, – і серед республіканців, і серед демократів, – для того, щоби вони не дали провокаторам жодного шансу підірвати наш стратегічний союз. Ми не дозволимо повернути Україну у сферу російського впливу. І надалі, впевнений, будемо спиратися на підтримку нашого надійного партнера – Сполучених Штатів.
Posted by Петро Порошенко on Kolmapäev, 20. mai 2020
Деркач опубликовал записи разговоров Порошенко и Байдена 19 мая. Депутат среди прочего утверждал, что пятый президент Украины поднял тарифы на 100% ради получения $1 млрд госгарантий от США. Деркач также заявил, что госсекретарь США Джон Керри “вместе с Байденом настаивали на увольнении генпрокурора [Виктора] Шокина, который расследовал дело Burisma и в итоге вышел на [отца и сына] Байденов”. По словам депутата, он получил записи от журналистов-расследователей, которые говорили, что Порошенко якобы лично записывал беседы.
Офис генерального прокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту публикации аудиозаписей. Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Конфликт между Байденом и Шокиным продолжается с 2016 года. Так, Байден признался, что в 2016 году требовал уволить Шокина, в противном случае Вашингтон не предоставил бы Киеву кредитные гарантии на $1 млрд.
Преемник Шокина на посту генпрокурора Юрий Луценко намекнул, что отставка Шокина была связана с уголовным производством, в котором фигурировал сын Джо Байдена Хантер.
Этим делом занималась Генпрокуратура Украины; в нем содержались материалы о том, что члены совета директоров украинской компании Burisma, в том числе Хантер Байден, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. Байден заявлял, что нет даже “крошечного доказательства”, что его сын, работая в Burisma, совершал какие-то правонарушения.
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