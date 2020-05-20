Премьер Греции назвал дату начала турсезона

20.05.2020, 19:30, Новости дня

Туристический сезон в Греции начинается 15 июня, когда откроются сезонные отели. Прямые рейсы из других стран по туристическим направлениям возобновятся с 1 июля, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телеобращении на телеканале ERT, посвященном поддержке экономики и особенно туризма.

«Туристический сезон в Греции начинается 15 июня, с даты, когда смогут открыться сезонные отели. А с 1 июля постепенно начнутся и прямые зарубежные рейсы по нашим туристическим направлениям в Грецию», – приводит слова премьера РИА «Новости».

«Нашим посетителям будут сделаны образцы тестов и будут соблюдены наши общие протоколы здоровья, чтобы не омрачать ни наше яркое солнце, ни природную красоту Греции. Наше оружие – это паспорт безопасности, надежности и здоровья, завоеванный нашей страной. Ее большая репутация. Санитарный щит, в каждом месте гостеприимства. И, конечно же, расположение грека, которого всегда вдохновлял Зевс Гостеприимец», – сказал Мицотакис.

Он также отметил, что необходимо смотреть правде в глаза – в апреле и мае туризм был не успешен. «Все, чего мы добьемся в этом году, будет выгодно», – сказал премьер.

При этом правительство ставит в приоритет защиту рабочих мест. «И помочь профессионалам отрасли подготовить большую контратаку в 2021 году. Потому что защита занятости является предпосылкой для возврата к росту. Массовые сокращения рабочих мест означают не что иное, как увеличение неравенства», – добавил Мицотакис.

Кроме того, правительство Греции вводит налоговые льготы для граждан и предприятий в рамках поддержки экономики.

«Особенно в сфере туризма, транспорта, общественного питания и культуры. В течение следующих пяти месяцев НДС снижается с 24% до 13% на все виды билетов в общественном транспорте. Я знаю важность самого дешевого путешествия на автобусе, корабле или самолете. И я хочу, чтобы те, кто уезжает и уезжает в отпуск летом, делал это с наименьшими затратами», – сообщил Мицотакис.

Он добавил, что вскоре будут объявлены программы поддержки внутреннего туризма для «самых слабых сограждан». «Мы снижаем НДС на кофейные продукты и безалкогольные напитки. Но и на билеты летних кинотеатров», – сказал премьер.

Митцотакис отметил, что сокращение НДС стимулирует покупательную способность и потребление, увеличивают оборот в сфере туризма и общественного питания. «Для них снижение арендной платы на 40% продлено на все лето», – сказал премьер. При этом снижение налогов на потребление будет временным.

«Они является мостами, чтобы безболезненно перейти со стороны рецессии на берег развития как можно скорее», – отметил премьер-министр.

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