Мнение: США. Завершение карантина

20.05.2020, 19:25, Разное

Президент США Дональд Трамп подписал во вторник указ, предписывающий федеральным ведомствам отменять или приостанавливать действие регламентов, которые мешают восстановлению экономики после коронавируса.

"Я подпишу президентский указ, предписывающий федеральным ведомствам использовать все полномочия, чтобы отменить, приостанавливать действие или упразднять регламенты, которые мешают экономическому развитию. И мы хотим это так и оставить", — сказал перед подписанием Трамп.

В США начинается главное событие года, которому не может помешать ничто – в том числе и эпидемия. Предвыборная кампания – это ключевая точка, которая во многом определит ближайшее будущее.

Падение экономики в США носит всеобъемлющий характер, огромное число безработных, и конечно, для Трампа такое положение дел выглядит угрожающим. Он – власть, а потому избиратель не будет заморачиваться на тонкости борьбы и кто развязал эпидемию-войну. В его личных текущих бедах виновата власть – и это вполне естественная реакция.

Отмена карантинных мероприятий вполне рациональная, и именно сейчас. Первый психоз прошел, рефлекторный и во многом экзистенциальный страх перед неведомой угрозой притупился и уступает место текущим страхам, понятным и и более животрепещущим. А потому момент для запуска отмены карантинных ограничений выбран удачно. Безусловно, Трампа будут обвинять в пренебрежении жизнями американцев, но гораздо больше людей начинает интересоваться вопросами не сегодняшнего выживания, а завтрашнего. Нужно начинать работу, зарабатывать и возвращаться к относительно нормальной жизни.

Противники Трампа, конечно, сумели эпидемией перебить массу своих проблем, которые могли стать центральными в нынешней избирательной кампании. В первую очередь это, конечно, "украинское досье" Байдена и доказательства его коррупции. Сейчас эта тема никому не интересна вообще. Какая Украина, какая коррупция, когда тут такое творится?

С другой стороны, Трамп тоже получил возможность списать любой негатив в свою сторону на эпидемию. Мало того – теперь у него в руках есть неубиваемый козырь. Кто-то ведь виноват в том, что произошло, и этот кто-то должен за все заплатить. И уже понятно кто – Китай. Тема ответственности Китая за произошедшее в Америке просто напрашивается стать центральной в избирательной кампании, и тут у Трампа позиции абсолютно железобетонные."А я предупреждал еще четыре года назад, что Китай – это проблема. Это большая заноза в нашей заднице", – такая аргументация Трампа просто напрашивается. И перехватить эту повестку у демократов вряд ли получится, равно как и развернуть общественное мнение и настроения.

Трамп просто обязан будет запустить кампанию чайнафобии, но не прямо сейчас, а ближе к осени. И на ее пике триумфально снова въехать в Белый дом. Сейчас его задача, как у тренера перед соревнованием – вывести своего подопечного в день старта на пике формы. Трампа нужно лишь не ошибиться, чтобы антикитайская истерия захлестнула Америку ровно к началу ноября. И тогда на этих эмоциях он просто ледоколом пройдет по позициям своих противников.