Видео: Самые большие самолеты в мире

20.05.2020, 19:16, Новости дня

В 2020 году начал эксплуатацию транспортный самолет Airbus Beluga XL. Сейчас он единственный, кто может поспорить по вместительности с советским Ан-225 «Мрия» сделанным еще в 80-е для перевозки знаменитого «Бурана». И этими двумя моделями список современных самолетов-гигантов не ограничивается.

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