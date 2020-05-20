Видео: Самые большие самолеты в мире
20.05.2020, 19:16, Новости дня
В 2020 году начал эксплуатацию транспортный самолет Airbus Beluga XL. Сейчас он единственный, кто может поспорить по вместительности с советским Ан-225 «Мрия» сделанным еще в 80-е для перевозки знаменитого «Бурана». И этими двумя моделями список современных самолетов-гигантов не ограничивается.
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