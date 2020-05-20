Роспотребнадзор рекомендовал санаториям заселять по одному человеку в номер

20.05.2020, 19:16, Новости дня

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения коронавируса, в которых, в частности, рекомендуется размещать отдыхающих в санатории по одному в номере.

Исключение составляют семьи, передает РИА «Новости».

Кроме того, в документе говорится, что прием в санатории возможен только при наличии отрицательных тестов на коронавирус, которые сделаны не позднее, чем за два дня до въезда, передает ТАСС.

Также рекомендуется организовать питание в курортных учреждениях по номерам или по системе заказов для ограничения контактов. Кроме того, к работе не должны допускать сотрудников без справок об отсутствии коронавируса.

Роспотребнадзор также настаивает на том, чтобы курортные учреждения рассчитали вместимость пляжей для соблюдения социального дистанцирования.

Ранее в Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) заявили, что социальная дистанция может стать необходимым правилом для туризма после пандемии.