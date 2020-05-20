ВОЗ заявила о рекордном числе случаев коронавируса за сутки

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20.05.2020, 19:08, Новости дня

Более 106 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за последние сутки, сообщил в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

«За последние 24 часа было зафиксировано 106 тыс. новых случаев заражения. Это самое большое число выявленных за сутки случаев с начала пандемии», – передает ТАСС его слова.

Как подчеркнул глава ВОЗ, особую обеспокоенность вызывает «растущее число случаев в странах с низким и средним уровнем дохода».

Кроме того, Гебрейесус отметил, что ВОЗ уделяет особое внимание тому, чтобы «страны сохраняли открытыми цепочки поставок и чтобы изделия медицинского назначения достигали работников сферы здравоохранения и пациентов»

Ранее Гебрейесус призвал уделить внимание выявленному в Европе и Северной Америке на фоне пандемии коронавируса воспалительному синдрому у детей.

Кроме того, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан отметил, как в РФ хорошо организовано тестирование на коронавирус.



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